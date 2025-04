Dólar sobe ante real e outras moedas emergentes antes de tarifas dos EUA

No radar do mercado de juros está ainda o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, que participa de sessão solene na Câmara em homenagem aos 60 anos do BC. Na agenda dos EUA, tem os PMI industriais (10h45 e 11h), relatório do mercado de trabalho Jolts (11h) e os investimentos em construção (11h).

O presidente do BRB, Paulo Costa, afirmou que os CDBs do banco Master serão honrados nas condições que foram emitidos.

O Fundo Garantidor de Crédito (FGC), possível socorrista na venda de ativos do Banco Master, deve registrar aumento na liquidez para R$ 114 bilhões e no patrimônio para cerca de R$ 140 bilhões até o fim de 2024.

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) desacelerou para 0,44% no fim de março, após alta de 1,18% em fevereiro. Em 12 meses até março, o índice acumula alta de 4,38%.