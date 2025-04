Empresas têm adotado medidas para se blindar de ofertas de compra

Além disso, fechar capital tem custos relevantes, especialmente porque, caso mais adiante a empresa decida voltar ao mercado, por meio de oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), terá de aguardar uma janela e ainda pode vir acompanhada de certa desconfiança de investidores com aquela companhia - que era aberta, fechou o capital e quer ser aberta de novo.

DECISÕES DA MATRIZ

Outro fator que vem deixando analistas e investidores atentos à movimentação das empresas no mercado acionário são decisões tomadas pelas matrizes de grupos estrangeiros com ações listadas na B3 - como aconteceu com o Carrefour, que em fevereiro anunciou a intenção de fechar o capital do Carrefour Brasil - a matriz tem 70% do capital da subsidiária , a Península, da família Diniz, 7,3%, e o restante é pulverizado.

Após esse movimento da varejista francesa, os analistas do Bradesco BBI foram atrás de potenciais novos casos e encontraram 31 empresas listadas na América Latina já dominadas por estrangeiros e que, eventualmente, poderiam querer comprar as demais ações. Nelas, os estrangeiros já têm participação média de 54% no capital.

O time de analistas do Bradesco BBI vê, no entanto, como "exageradas" as preocupações com a diminuição do mercado de ações do Brasil. O número de ações listadas localmente caiu 13% nas últimas duas décadas.

Em recentes reuniões do Santander Brasil com investidores no Rio, uma dos principais questionamentos dos investidores se referia a um potencial fechamento de capital da subsidiária brasileira pela matriz espanhola, de acordo com relatório da Genial Investimentos.