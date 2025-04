Galípolo: em 60 anos, BC fortaleceu sistema financeiro nacional e só em 2023 teve diretor negro

Ele também mencionou o "trabalho essencial" de saneamento e fortalecimento do sistema financeiro nacional. "O Banco Central passa a ser admirado por uma agenda de inovações, onde o Brasil hoje é reconhecido internacionalmente e admirado e copiado pelos avanços que foram produzidos", considerou.

Sobre sustentabilidade, o presidente enfatizou que as questões climáticas afetam cada vez mais mandato e atuação do BC e, ao citar a presença de Ailton Aquino na diretoria do BC, disse que ver um grupo mais diversificado, com a presença também de mulheres, é algo que gostaria de verificar mais no Banco e no setor privado. "Essa é uma agenda que eu espero ver, não só no Banco Central, mas também no sistema financeiro como um todo."