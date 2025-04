Galípolo, Meirelles e Tombini chegam à Câmara para celebração de 60 anos do BC

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, chegou por volta das 9h desta terça-feira, 1, à Câmara dos Deputados para participar da sessão solene em homenagem aos 60 anos da autarquia. Os ex-presidentes do Banco Central Henrique Meirelles e Alexandre Tombini também já estão no local. A maior parte da diretoria colegiada está presente, com exceção do diretor de Assuntos Internacionais, Paulo Picchetti. A previsão era de que a celebração tivesse início às 9h, mas o plenário da Câmara ainda está vazio.