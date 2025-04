Índice Brasileiro de Papelão Ondulado cai 1,8% em fevereiro na comparação mensal

O Índice Brasileiro de Papelão Ondulado (IBPO) caiu 1,8% em fevereiro, na comparação com o mesmo mês do ano anterior, para 143,7 pontos. Em volume, a expedição de caixas, acessórios e chapas de papelão ondulado alcançou 322.676 toneladas no mês. Os dados são do Boletim Estatístico Mensal da Associação Brasileira de Embalagens em Papel (Empapel).

Apesar da queda nas comparações com o mesmo mês do ano anterior, a expedição para o mês de fevereiro se manteve acima do patamar de 320 mil toneladas.

Por dia útil, o volume de expedição foi de 13.445 toneladas, uma queda de 1,8% na comparação interanual, em que fevereiro de 2025 registrou a mesma quantidade de dias que em 2024 (24 dias úteis).