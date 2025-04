Por parceria bilateral, Israel elimina tarifas sobre importações dos EUA

Em 2024, as exportações de bens israelenses para os Estados Unidos foram calculadas em US$ 17,3 bilhões e as de serviços são estimadas em US$ 16,7 bilhões, informou o governo israelense. "A redução das tarifas levará a expansão do acordo comercial entre EUA e Israel e fortalecerá relações estratégicas bilaterais, além de conter promessas aos consumidores israelenses de reduzir o custo de vida como possível", concluiu.