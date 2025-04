Ministérios empenharam 11,04% dos recursos do PLOA no 1º tri, afirma secretário do Planejamento

De acordo com o Ministério do Planejamento, de um montante total de R$ 217,49 bilhões em despesas discricionárias previstas no PLOA, o artigo 70 da LDO autoriza o empenho de R$ 82,83 bilhões no ano até o fim do mês passado. Até o momento, os órgãos conseguiram empenhar apenas R$ 24 bilhões (11,04% do autorizado).

No último dia 21 de março, o governo federal garantiu uma limitação ainda maior que a LDO na execução de recursos ao longo do ano ao publicar o decreto que dispõe sobre as regras orçamentárias para 2025. O documento indica uma transição entre o atual momento de execução provisória do Orçamento até o seu início de fato.

Os números divulgados nesta terça, no entanto, não levam em consideração as regras estabelecidas pelo decreto. O secretário de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, Clayton Montes, informou que, tendo como base essa restrição maior, os órgãos poderiam empenhar até maio cerca de R$ 50 bilhões - abaixo dos R$ R$ 82,83 bilhões permitidos até a segunda-feira pelo artigo da LDO.

Após a sanção da LOA, o governo passará a executar as dotações previstas na lei orçamentária, que se diferencia do PLOA por incluir, entre outros ajustes, a execução das emendas parlamentares. No cenário atual, em que a LOA ainda não foi sancionada, os órgãos não podem executar as emendas, por exemplo.

O decreto editado pelo governo determina três períodos para a limitação de empenhos: até maio, até novembro e até dezembro. Desta forma, os ministérios e órgãos poderão empenhar, até novembro, somente o limite de um dezoito avos (1/18) por mês, segundo informou o Ministério do Planejamento.

Essa medida representa uma restrição na ordem de R$ 69,5 bilhões até novembro e de R$ 128,4 bilhões até maio, segundo Guimarães. Na prática, o governo teria uma "poupança" de quase R$ 70 bilhões até o fim do ano para serem alvos de contingenciamento e bloqueio, a depender do quadro fiscal.