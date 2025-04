Musk é o homem mais rico do mundo em 2025; veja top 10 do ranking de bilionários da 'Forbes'

Assim, Musk recuperou o título de pessoa mais rica do mundo, superando Bernard Arnault, que ficou em 1º lugar em 2024 e agora está em 5º lugar no ranking.

Além disso, Musk tem uma vantagem de US$ 126 bilhões sobre o segundo colocado, Mark Zuckerberg (patrimônio estimado em US$ 216 bilhões).

Número recorde de bilionários

A Forbes registrou um número recorde de 3.028 pessoas ao redor do mundo na lista anual de bilionários, com 247 pessoas a mais do que no ano passado. Esta é a primeira vez que a população bilionária ultrapassa a marca dos 3.000.

Juntos, os bilionários do mundo possuem US$ 16,1 trilhões, US$ 2 trilhões a mais do que no ano passado.

A Forbes destaca que esse valor é superior ao PIB de qualquer país, exceto dos EUA e da China.