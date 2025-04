Não há discussão no governo sobre mudar meta fiscal de 2026, diz secretário do Planejamento

O secretário-executivo do Ministério do Planejamento, Gustavo Guimarães, informou nesta terça-feira, 1º de abril, que não tem discussão no governo sobre alterar a meta fiscal do ano que vem. Ele alegou que, com o atraso na aprovação da Lei Orçamentária Anual (LOA) pelo Congresso, a equipe econômica agora se debruça não apenas sobre os números da LOA - que ainda precisa ser sancionada pelo presidente da República -, como pelo Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2026. "Não tem essa discussão (sobre meta fiscal). A gente nem teve a JEO ainda do PLDO de 2026", desconversou.

Além disso, Guimarães lembrou que o tema precisa passar pela Junta de Execução Orçamentária (JEO), composta pelos ministros Fernando Haddad (Fazenda), Simone Tebet (Planejamento e Orçamento), Esther Dweck (Gestão e Inovação em Serviços Públicos) e Rui Costa (Casa Civil).

Há previsão de que a JEO se reúna esta semana, mas a pauta deve ser LOA e o PLDO.