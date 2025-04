Nubank também se habilita para o novo consignado privado

"O Consignado Privado se soma ao portfólio de empréstimos com garantia do Nubank, que inclui Antecipação de Saque Aniversário do FGTS, Empréstimos com Investimento em Garantia e Consignado para SIAPE, INSS, Forças Armadas do Brasil - Força Aérea Brasileira, Marinha do Brasil e Exército Brasileiro -, além do estado do Rio de Janeiro e cidade de Belo Horizonte", informou o banco.

Segundo a instituição, em breve, o Nubank vai dispor em seu aplicativo a contratação completa do Consignado do Trabalhador. "A nova modalidade amplia a competição na oferta de crédito", disse o banco.