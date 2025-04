Porto Itapoá (SC): Lucro líquido salta 92% em 2024 ante 2023, para R$ 484,5 mi

Movimentação

Na frente operacional, o Porto movimentou aproximadamente 1,3 milhão de TEUs (unidade equivalente a um contêiner de 20 pés) ao longo de 2024. Com isso, superou o 1,1 milhão de TEUs registrados no ano anterior, crescimento de 12,6% no volume total.

A conclusão da expansão da área do pátio em mais 50 mil m?, totalizando 455 mil m?, construção de um armazém de 8 mil metros quadrados e a aquisição de equipamentos e veículos de grande porte para a movimentação desses contêineres contribuíram com esse resultado. Com as últimas expansões, a capacidade anual de movimentação do porto, atualmente, é de 1,8 milhão de TEUs.

Os planos de investimento preveem ampliar ainda mais a capacidade. A companhia aprovou, por exemplo, a Fase IV de expansão. Com início em março 2025, deve durar dois anos, focando na aquisição de equipamentos e expansão do pátio do terminal.