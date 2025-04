Reservas caíram de US$ 355 bi em 2023 para US$ 330 bi em 2024, por venda de dólares no 4º tri

O Banco Central divulgou nesta terça-feira, 1º de abril, o seu Relatório de Gestão das Reservas Internacionais referente a 2024. No sumário executivo, a autarquia destaca que as reservas caíram de US$ 355,03 bilhões para US$ 329,73 bilhões entre o fim de 2023 e o encerramento do ano passado.

"A principal razão para essa redução foi o conjunto de operações de venda de dólares no mercado interno, realizadas no último trimestre do ano", explica o BC no texto.

O retorno acumulado no ano passado com o investimento das reservas gerenciadas internamente foi positivo em 3,02%, informou o BC.