Abimaq: Com tarifas, Trump busca pressionar países a ajustarem políticas comerciais

O que o governo de Donald Trump quer com o aumento de tarifas às importações é pressionar os países parceiros a reduzirem as suas taxas ou ajustarem suas políticas comerciais. É o que depreendeu a diretoria da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq) da leitura do comunicado que a Casa Branca divulgou nesta noite, depois do mandatário norte-americano anunciar as tarifas.

De acordo com o documento oficial, o governo dos EUA está elevando a alíquota do imposto de importação em 10% para todos os países, além de aplicar uma tarifa adicional recíproca para países que apresentam elevados déficits comerciais. As tarifas, segundo comunicado da Casa Branca, ficarão vigentes até que os déficits comerciais sejam resolvidos ou mitigados.

"Trump justificou essa nova medida como uma forma de aumentar a arrecadação e ao mesmo tempo reagir às tarifas aplicadas por outros países sobre produtos dos Estados Unidos. Com isso, ele busca pressionar os países a reduzirem suas taxas de importação ou ajustarem suas políticas comerciais. O objetivo, segundo ele, é fortalecer a economia americana, incentivando a substituição de importações pela produção local e promovendo investimentos no país", diz a nota da Abimaq.