Abimaq: Consumo aparente do setor de máquinas recua 1,8% em fevereiro em relação a janeiro

O consumo aparente da indústria de máquinas e equipamentos, indicador da demanda interna por bens industriais resultante da soma da produção doméstica e das importações menos as exportações, caiu 1,8% em fevereiro ante janeiro. A informação é da Abimaq, entidade que congrega as empresas industriais do setor.

Quando ajustado sazonalmente, a queda do consumo aparente na margem é de 4,4%. Já na comparação com fevereiro do ano passado, no entanto, houve um crescimento de 18,3% do consumo aparente. Esse é o oitavo consecutivo desse indicador nessa base de comparação, ampliando a taxa acumulada em 12 meses de 3,8% para 5,5%. No ano o crescimento foi de 27,6%.

O emprego no setor cresceu 1,7% na passagem de janeiro para fevereiro, para 407,2 mil trabalhadores, e subiu 4,9% ante fevereiro de 2024 e somou alta de 1,3% no primeiro bimestre no confronto com igual período no ano passado. No acumulado de 12 meses cresceu 0,8%.