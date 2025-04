AEB recebe com alívio anúncio de que o Brasil ficou no piso das tarifas recíprocas dos EUA

A associação das empresas que realizam comércio exterior, seja com exportações ou importações, recebeu com alívio o anúncio de que o Brasil ficou no piso das tarifas recíprocas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

"Podemos dizer que estamos aliviados, porque, na verdade, o porcentual veio menor do que a gente imaginava, ainda que maior do que seria adequado", comenta José Augusto de Castro, presidente da Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB). A partir de meia-noite, os produtos brasileiros terão que pagar no mínimo 10% para entrar nos Estados Unidos, menos do que as alíquotas anunciadas, por exemplo, para a China (34%) e a União Europeia (20%).

Segundo Castro, diante das tarifas mais altas a concorrentes, é possível que o "tarifaço" de Trump melhore a competitividade dos produtos brasileiros no mercado americano.