Após reunião, Petrobras adia teletrabalho de três dias de 7 de abril para 30 de maio, diz FUP

Em mais uma rodada de negociações entre empregados e a Petrobras sobre teletrabalho, a estatal decidiu prorrogar de 7 de abril para 30 de maio o início da exigência de três dias presenciais de trabalho, mas nada avançou nas outras questões trazidas pelos sindicatos da categoria, como o plano de cargos e salários e o equacionamento do Plano Petros, informou a Federação Única dos Petroleiros (FUP).

A reunião aconteceu após uma greve da categoria de 24 horas, no dia 26 de março, que, além do teletrabalho, protestou contra a redução da remuneração variável, a recomposição do quadro de pessoal e maior segurança no Sistema Petrobras. Também pedem um plano de cargos e salários justo, o fim dos equacionamentos da Petros e melhorias nas condições de segurança na fábrica de fertilizantes do Paraná (Fafen PR).

"Iniciamos a reunião esclarecendo que a greve abordou vários pontos que consideramos essenciais e que devem ser tratados de forma simultânea. Acreditamos que a mesa de hoje, sobre teletrabalho, é um passo positivo e esperamos que o calendário de reuniões para os demais temas seja definido em breve", disse em nota a diretora da FUP Cibele Vieira.