Banco do Brasil vai testar novo modelo de agência na Faria Lima

"O novo modelo que inauguramos na Faria Lima faz parte das mudanças que estamos promovendo nas agências do BB, diante da transformação digital", diz em nota a head de Atendimento e Canais Físicos e Digitais do banco, Barbara Lopes. "Agências mais consultivas, acolhedoras e eficientes, com ambientes integrados, oferecendo o melhor do físico e do digital."

Nos últimos anos, enquanto os bancos privados de porte similar têm fechado agências, o BB tem mantido o tamanho da rede física. De acordo com a instituição, a presença física é importante para chegar a diferentes perfis de público, e é possível manter boa rentabilidade.

O Ponto BB também ganhará novos pontos neste ano. De acordo com o banco público, de março a dezembro de 2024, 150 mil pessoas foram impactadas na região do Porto Digital, no Recife. O número de novos clientes cresceu 7%, ficando 2,8 vezes acima da média do banco, as contas abertas para o público jovem subiram 5,3%, e a avaliação positiva do atendimento teve um aumento de 3%.

"A possibilidade de explorar novos modelos de negócios em uma perspectiva mais ampla, valorizando a cultura local e nos aproximando ainda mais de nossos clientes, nos coloca em um patamar diferenciado no mercado", afirma a vice-presidente de Negócios de Varejo do BB, Carla Nesi.