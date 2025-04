BC divulgará vídeos de Galípolo com ex-presidentes para comemorar 60 anos da instituição

O Banco Central divulgará semanalmente vídeos com entrevistas feitas pelo atual presidente da instituição, Gabriel Galípolo, com ex-presidentes da autarquia. Em vídeo apresentado nesta quarta-feira, 2, durante evento de comemoração dos 60 anos, foram apresentados pequenos trechos das entrevistas. Apareceram Gustavo Franco e Arminio Fraga. A exibição do trailer, porém, foi interrompida por problemas técnicos.