BCE/Schnabel: fragmentação do comércio é estruturalmente prejudicial para economia e inflação

Dirigente do Banco Central Europeu (BCE), Isabel Schnabel afirmou que a fragmentação do comércio global é "estruturalmente prejudicial" para o crescimento econômico e a inflação da zona do euro, em apresentação preparada para evento e divulgada hoje pela instituição.

A dirigente destacou que, no momento, a economia europeia segue em recuperação gradual e que o processo de desinflação continua rumo à meta de 2%, embora note os riscos das mudanças no comércio e nas políticas tarifárias para os mercados europeus.

Schnabel também projetou que os gastos públicos devem ter "amplo crescimento" nos próximos anos, devido ao aumento dos gastos com defesa, após anos de baixo nível de investimento.