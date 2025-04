Bolsas da Europa fecham em queda com temores sobre tarifas comerciais dos EUA

Para Kathleen Brooks, da XTB, o Reino Unido pode estar em uma posição mais favorável para negociar com os EUA. "Se a economia britânica conseguir garantir tarifas mais baixas do que a União Europeia, empresas como GSK, Smith & Nephew e AstraZeneca podem ser algumas das principais beneficiadas", disse.

A presidente do BCE, Christine Lagarde, alertou para os possíveis impactos negativos das tarifas, como a complicação dos fluxos comerciais e o aumento da volatilidade nos mercados. Já a França aguarda um anúncio sobre tarifas de 20% a 25% para produtos europeus, o que pode gerar "grande desordem econômica".

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, afirmou que o país está "preparado para todas as eventualidades" diante da esperada imposição de tarifas. Já o dirigente do Banco Central Europeu (BCE), Olli Rehn, alertou que o protecionismo comercial representa um grande risco para a perspectiva econômica da região.

Diante desse cenário, a União Europeia está preparando um pacote de medidas emergenciais para apoiar setores da economia que possam ser mais afetados pelas tarifas impostas por Trump. Segundo análise da Pantheon Macro, a incerteza econômica pode levar o BCE a pausar o ciclo de cortes de juros em abril.

No setor bancário, o Crédit Agricole recebeu autorização do BCE para ampliar sua participação no banco italiano BPM. Após a notícia, as ações do Crédit Agricole subiram 0,15% em Paris, enquanto os papéis do BPM ganharam 0,15% em Milão.