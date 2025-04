Bolsas de NY fecham em alta, puxadas por tecnologia e consumo, momentos antes de tarifaço

As ações da Tesla também inverteram a tendência de queda e fecharam em alta de 5,3% após o site Politico afirmar que Elon Musk, CEO da fabricante de veículos elétricos, planeja deixar o Departamento de Eficiência Governamental (Doge, na sigla em inglês) nas próximas semanas. Pela manhã, a Tesla recuava de forma acentuada com a divulgação de um relatório trimestral de entregas bem abaixo do esperado. A empresa entregou 336.681 veículos no primeiro trimestre, uma queda de 13% em relação ao ano anterior.

A Rivian Automotive caiu 5,9% depois que a montadora de veículos elétricos anunciou a entrega de 8.640 veículos no primeiro trimestre, uma queda de 36% em relação ao ano anterior, mas em linha com as estimativas da empresa e de Wall Street.

A Trump Media & Technology Group despencou 5,7% com a informação de que a empresa entrou com um pedido na Comissão de Valores Mobiliários (SEC, na sigla em inglês) para permitir que um fundo administrado por Donald Trump venda cerca de US$ 2,3 bilhões em ações do grupo. A empresa destacou, entretanto, que não há planos imediatos para essa venda.

*Com informações da Dow Jones Newswires