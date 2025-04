Câmara aprova regime de urgência para PL da Reciprocidade

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, 2, a tramitação em regime de urgência do "PL da Reciprocidade", projeto de lei que estabelece critérios para que o Brasil responda a "medidas unilaterais" adotadas por países ou blocos econômicos que afetem a competitividade internacional do País. O requerimento foi aprovado com 361 votos a favor, 10 contra e duas abstenções.

O presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB) já deu início à apreciação do mérito do projeto de lei e o relator, Arnaldo Jardim (Cidadania-SP), deu início a leitura de seu parecer sobre a proposta.

Durante a orientação das bancadas, o PL, a minoria e a oposição chegaram a sinalizar uma obstrução. No entanto, após ser atingido o quórum para a votação do projeto de lei da reciprocidade, o líder da legenda, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) e os demais líderes das respectivas bancadas mudaram de opinião, em "defesa do agro". "Não vamos boicotar quem mais produz, o PL estará do lado do agro sempre", indicou Sóstenes.