CEO da Boeing teme que guerra comercial possa prejudicar exportações

O CEO da Boeing, Robert Kelly Ortberg, disse nesta quarta-feira, 2, em audiência no Senado dos Estados Unidos, que está preocupado que as novas tarifas norte-americanas possam causar escaladas na guerra comercial e colocar em risco as exportações da fabricante de jatos. Atualmente, a gigante norte-americana exporta cerca de 80% dos aviões comerciais que constrói.

"O livre comércio é muito importante para nós. Somos realmente o tipo ideal de empresa exportadora, onde estamos criando empregos de alto valor e longo prazo nos EUA", afirmou ele. "É muito importante que continuemos a ter acesso a esse mercado e não cheguemos a uma situação em que certos mercados se fechem para nós", acrescentou.

Anteriormente, Ortberg disse que a Boeing espera um impacto financeiro "limitado" com as tarifas anunciadas, já que a maior parte dos gastos da fabricante está dentro dos EUA, mas que se preocupa com as consequências para a cadeia de abastecimento da empresa. Fonte: Dow Jones Newswires.