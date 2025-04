Consumidor americano é o maior prejudicado com tarifas de Trump, diz economista-chefe da MB

Vale considera que, levando em conta as imposições tarifárias adotadas para outros países - a exemplo da taxa de 34% para as importações chinesas e de 20% para as importações advindas da União Europeia -, o Brasil poderia estar em uma situação mais complicada, uma vez que o País foi contemplado com a tarifa mínima de 10%.

O economista ainda ressalta que as políticas de Trump demonstram uma "falta de entendimento muito grande" em relação aos riscos de recessão. "Trump não tem noção do tamanho desse risco e o que significa em termos de bem-estar para a sociedade americana", salienta.

Vale prevê que a economia americana já registre queda na atividade no primeiro trimestre deste ano.