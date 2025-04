Crédit Agricole ganha autorização do BCE para ampliar fatia no BPM

O Crédit Agricole foi autorizado pelo Banco Central Europeu (BCE) a ampliar sua participação no banco italiano BPM. Em comunicado, o banco francês disse nesta quarta-feira, 2, que recebeu aval do BCE para aumentar sua fatia no BPM para até 19,9%.

A atual posição do Crédit Agricole no BPM é de 9,9%.

O Crédit acrescentou que pretende ampliar sua participação no BPM para 19,8%, mas não tem planos de lançar uma oferta pública pelo capital do banco.