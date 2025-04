Etanol é produto que mais preocupa em tarifas de Trump, diz Tereza Cristina

Trump deve anunciar as tarifas ao mundo na tarde desta quarta-feira. Sobre isso, a senadora espera que os EUA não sejam injustos e que não tragam prejuízo à economia brasileira. Se o País for impactado, ela defende o caminho da negociação. "Eu pegaria a minha mala amanhã, iria para os Estados Unidos e ia sentar lá para discutir com o governo americano tarifas mais justas possíveis para as duas partes", afirmou.

Além disso, na visão dela, se os EUA taxarem parceiros comerciais brasileiros, há uma oportunidade do Brasil exportar aos países atingidos pelas tarifas.

A senadora foi relatora do PL da Reciprocidade, projeto que prevê uma resposta do Brasil a "medidas unilaterais" de países que impactem comércio internacional brasileiro.

Ela disse ter conversado com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), para acelerar a proposição na Casa Baixa do Congresso. Além disso, segundo Cristina, "tudo indica" que o deputado Arnaldo Jardim (Cidadania-SP) será indicado para a relatoria do projeto.