Fluxo cambial total em 2025, até 28 de março, é negativo em US$ 16,397 bi, mostra BC

Mensal

Conforme os dados preliminares do BC, o fluxo cambial do Brasil é negativo em US$ 8,850 bilhões no acumulado de março, até o dia 28. O canal financeiro tem saída líquida de US$ 12,528 bilhões no período. O canal comercial, entrada líquida de US$ 3,679 bilhões.

O segmento financeiro teve compras de US$ 45,655 bilhões e vendas de US$ 58,183 bilhões no período.

O canal comercial teve importações de US$ 16,752 bilhões e exportações de US$ 20,431 bilhões. Nas exportações, estão inclusos US$ 2,123 bilhões em adiantamento de contrato de câmbio, US$ 5,727 bilhões em pagamento antecipado e US$ 12,581 bilhões em outras operações.

Semanal

Segundo os dados preliminares do BC, o fluxo cambial do Brasil foi negativo em US$ 2,085 bilhões na semana passada. O canal financeiro teve saída líquida de US$ 5,775 bilhões entre 24 e 28 de março. O comercial, saldo positivo de US$ 3,689 bilhões.