FMI projeta recuperação econômica para o Japão em 2025, mas alerta para riscos

O Fundo Monetário Internacional (FMI) projeta uma recuperação gradual da economia do Japão em 2025, com crescimento de 1,2%, após uma desaceleração para 0,1% em 2024, segundo relatório divulgado nesta quarta-feira, 2. De acordo com o documento, "sinais mostram que a economia do Japão pode atingir um novo equilíbrio, com inflação sustentada na meta de 2% do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) e crescimento em linha com o potencial de 0,5%".

A projeção da instituição para o Produto Interno Bruto (PIB) japonês para os anos seguintes é de 0,8% para 2026, 0,6% para 2027 e 2028, e de 0,5% para 2029 e 2030.

O FMI destaca que a demanda privada deve substituir o consumo público como principal motor do crescimento, impulsionada por "aumentos salariais acima da inflação" e investimentos corporativos robustos. A inflação, que ficou em 2,7% em 2024, deve convergir para a meta do BoJ no final de 2025, com a moderação nos preços de energia e alimentos. A projeção do FMI para inflação neste ano é de 2,4%, enquanto para os cinco anos seguintes a previsão é de 2%