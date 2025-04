Galípolo: não haverá 'bala de prata' para resolver canais de transmissão da política monetária

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou nesta quarta-feira, 2, que a fluidez dos canais de transmissão da política monetária talvez não funcione tão bem no Brasil. Segundo ele, normalizar esses canais para garantir uma taxa de juros mais baixa é um desafio geracional, mas exige reformas e não se resolve com uma "bala de prata". A declaração foi dada na cerimônia de 60 anos da autoridade monetária.

"Às vezes perguntamos por que a taxa de juros é tão mais alta que os pares. Ela não coloca nos termos que realmente esclarece o problema. A gente pergunta por que ela é mais alta e ainda assim a economia continua apresentando uma resiliência como apresenta e a inflação continua sendo mais alta. Esse processo de termos esse tipo de combinação sugere que a fluidez da política monetária dos canais, a intervenção da política monetária, talvez não funcione tão bem no Brasil quanto em outros países", disse Galípolo.

E emendou: "Desobstruir esses canais, normalizar esses canais para que possamos ter doses menores do remédio fazendo o mesmo efeito para o paciente é um desafio, acho que geracional, porque diferente dos casos, como foi o êxito do Plano Real, eu acho que não vamos conseguir ter uma solução que é uma bala de prata. Isso vai demandar uma série de reformas longas, muitas vezes parte delas fora do que é uma data do Banco Central, mas para que a gente consiga vencer isso."