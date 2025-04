Haddad diz que Galípolo tem nele e em Tebet pessoas que vão fazer possível pelo BC

O Banco Central chega aos 60 anos vencendo todos os desafios com muita agilidade, tendo passado e superado momentos de dificuldades, de acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em fala feita durante evento de comemoração dos 60 anos da instituição.

"Galípolo, não preciso dizer que você tem em mim e na Simone (ministra do Planejamento, Simone Tebet) duas pessoas que, além de colegas no Conselho Monetário Nacional (CMN), vão fazer sempre o possível para que a instituição tenha uma vida muito longa, possa servir da melhor maneira ao País", disse Haddad, dirigindo-se ao presidente do BC, Gabriel Galípolo.

O ministro aproveitou o momento para defender a qualificação de pessoas indicadas para as carreiras do Estado e reconhecimento do servidor público. "Que tenham a vibração correta para servir ao País da melhor maneira possível, se sentindo dignificados nas suas tarefas, e eu tenho a certeza que nós vamos continuar produzindo os melhores resultados."