Hugo Motta indica Arthur Lira para relatoria de projeto que amplia isenção do IR

Porém, Lira é visto como alguém com maior trânsito na Câmara, para aprovar o projeto com mais celeridade.

Dias atrás, Lira viajou com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ministros e líderes de bancadas ao Japão e ao Vietnã.

O projeto de isenção do Imposto de Renda é uma prioridade do governo, que tem sofrido quedas históricas de popularidade.

Quando foi presidente da Câmara, Lira negociou diretamente com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diferentes projetos de interesse do governo que foram aprovados, como o arcabouço fiscal, as subvenções do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e a taxação dos "fundos dos super-ricos".

Com a escolha de Lira, a tendência é de que o projeto passe por comissão especial em vez de comissões permanentes, segundo um líder ouvido pela reportagem.

A composição ainda está sob debate entre os deputados.