Ibovespa fica perto da estabilidade, antes de Trump e das tarifas

O Ibovespa operou em torno do zero a zero na maior parte da sessão, à espera do anúncio, previsto para as 17 horas, nos ajustes de fechamento, das tarifas recíprocas prometidas pelo presidente Donald Trump no que batizou como o "Dia da Libertação" dos Estados Unidos, "o dia de renascimento da indústria americana", conforme as palavras iniciais de Trump ao anunciar as medidas, em que confirmou a imposição da tarifa de 25% para os carros importados.

Segundo ele, já depois do fechamento da Bolsa, as tarifas não serão "totalmente" recíprocas, mas serão duras com alguns países - e haverá uma tarifa mínima geral, de 10%, que atingirá o Brasil.

Pouco antes, no fechamento, o índice da B3 mostrava leve ganho de 0,03%, aos 131.190,34 pontos, tendo oscilado entre mínima de 130.392,60 e máxima de 131.423,84 pontos, com abertura na sessão a 131.150,68 pontos. O giro financeiro ficou em R$ 22,3 bilhões nesta quarta-feira. Na semana, o Ibovespa recua 0,54% e, no mês, sobe 0,71% no agregado de apenas duas sessões. No ano, avança 9,07%.