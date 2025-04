Não há sangria para petróleo do País; exportações podem ser reorientadas, diz Ardenghy, do IBP

"Os EUA importam pouco mais de 6 milhões de barris de petróleo todos os dias, a maior parte do Canadá e do México, mas também de países como Arábia Saudita e outros do Oriente Médio, além de um pouco do Brasil", diz. "Taxar o produto só vai aumentar o preço dos combustíveis para o próprio consumidor final americano. E o petróleo é, em boa medida, inelástico, sem alternativa no curto prazo. Então, será que vão mesmo colocar isso? A gente acha que o petróleo pode ser excepcionado deste tarifaço", enfatizou o presidente do IBP.

Exportação aos EUA

Segundo o instituto, entre 2019 e 2024, o Brasil exportou, na média, 1,4 milhão de barris de petróleo por dia, sendo 162 mil bpd (11%) para os EUA. Especificamente em 2024, esse volume aos EUA chegou a 239 mil bpd, cerca de 14% do total exportado pelo Brasil, o que coloca os EUA como 2º destino da produção brasileira. Hoje, disse ele, essa exportação aos EUA está pouco abaixo dos 200 mil bpd.

Segundo Ardenghy, a guerra na Ucrânia pesou para o aumento das exportações brasileiras de óleo bruto aos EUA, uma vez que o país buscou substituir o que vinha de países ora embargados, como a Rússia. Além dos EUA, outro mercado que o petróleo brasileiro passou a alimentar, de forma inédita, foi o europeu, sobretudo Holanda e Espanha.

Sem sangria

Perguntado sobre o caso de a tarifa ao produto ficar mesmo em 10%, Ardenghy disse que isso vai afetar as operações de exportações de quase todas as empresas que atuam no Brasil, mas não será uma "sangria" porque a demanda global vai permanecer e o produto brasileiro vai ser reorientado a outros mercados - em um rearranjo similar, mas em escala menor ao que aconteceu na esteira da guerra na Ucrânia.