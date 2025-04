No evento comemorativo de 60 anos do BC, Campos Neto diz 'estar com saudades'

Presidente do Banco Central até 31 de dezembro de 2024, Roberto Campos Neto aproveitou o evento de 60 anos da autoridade monetária, nesta quarta-feira, para dizer que está com "saudades" do corpo funcional e agradecer a experiência.

"Eu estou com saudades de vocês, foram seis anos maravilhosos, quase seis anos", disse Campos Neto, que presidiu o BC de 2019 a 2024.

Ele participou nesta tarde de um painel com os também ex-presidentes do BC Armínio Fraga, Henrique Meirelles e Alexandre Tombini. O também ex-chefe da autarquia Ilan Goldfajn esteve no local mais cedo, mas já saiu. A conversa é mediada pelo diretor de Política Econômica, Diogo Guillen.