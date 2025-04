Perspectiva da Petrobras é lançar contratação de Búzios 12 por BOT ainda no 1º semestre

A diretora de Exploração e Produção da Petrobras, Sylvia Anjos, vai levar nesta quarta-feira à reunião da diretoria da estatal a proposta de construção de uma plataforma do tipo FPSO (flutuante, de produção, armazenagem e transferência) com capacidade para produzir 180 mil barris de petróleo por dia e também exportar gás natural, via Rota 3, para o Complexo de Energias Boaventura, no Rio de Janeiro.

O objetivo é instalar a unidade no campo Búzios 12, uma nova aposta da estatal para garantir o nível da produção na região do pré-sal nos próximos anos. Com a entrada de Búzios 12, o pico da produção do pré-sal será estendido pelo menos em mais um ano, "provavelmente para 2032", disse a executiva.

"O que aconteceu é que a gente, em Búzios (campo no pré-sal da bacia de Santos) nós achamos 54 metros de óleo abaixo da profundidade, que normalmente é água. Então, Búzios 12 ainda vai ter mais 47 metros de óleo. É um espetáculo", informou Sylvia.