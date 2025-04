Petrobras e Braskem assinam acordo para estudar captura e armazenamento de carbono na BA

A Petrobras e a Braskem assinaram, na semana passada, um Memorando de Entendimento para aprofundar estudos de oportunidades de projetos de captura e armazenamento de carbono (CCS - Carbon Capture and Storage) na Bahia, informou a Petrobras nesta quarta-feira, 2.

O documento oficializa que as empresas pretendem estudar potenciais modelos de negócio mutuamente benéficos na economia de baixo carbono, em processos que visam reduzir as emissões de dióxido de carbono (CO2) para a atmosfera.

"As companhias buscarão avaliar, conjuntamente, aspectos técnicos relacionados à captura, transporte e armazenamento do CO2, bem como potenciais modelos de negócio entre as empresas. Essa iniciativa pode representar o desenvolvimento inicial de um hub na região", afirmou a Petrobras em nota.