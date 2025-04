Primeiro-ministro do Canadá diz que as tarifas prejudicarão a economia dos EUA

O primeiro-ministro canadense, Mark Carney, disse nesta quarta-feira, 2, que, embora o anúncio de tarifas de Donald Trump tenha preservado "elementos importantes" da relação comercial entre Canadá e EUA (ao não incluir o país em sua lista de tarifas recíprocas), ele prejudicará o sistema comercial internacional e a economia americana.

"Estamos em uma situação em que haverá um impacto sobre a economia dos EUA, que se desenvolverá com o tempo. Em nossa opinião, será negativo", disse ele em comentários feitos logo após entrar em uma reunião com autoridades do gabinete.

Carney declarou que o Canadá responderia às tarifas impostas por Trump a muitos produtos canadenses, ao setor automotivo e ao aço e alumínio com "contramedidas", e que teria mais a dizer na quinta-feira, depois de se reunir com os líderes das províncias do Canadá. Fonte: .