Produção industrial recua em 14 das 25 atividades em fevereiro ante janeiro, mostra IBGE

Na direção oposta, entre as dez atividades com redução na produção, os maiores impactos negativos foram de derivados do petróleo e biocombustíveis (-4,3%) e indústrias extrativas (-3,2%). Houve perdas significativas também em bebidas (-6,6%), celulose, papel e produtos de papel (-5,4%) e produtos de madeira (-10,4%).

Difusão

O índice de difusão, que mostra a proporção de produtos com avanço na produção em relação ao mesmo mês do ano anterior, passou de 58,2% em janeiro para 55% em fevereiro.

"Esse é o nono mês seguido que o porcentual fica acima de 50%, ou seja, que tem um porcentual maior de produtos com crescimento na produção. Mas faço menção que o porcentual desse mês diminui em relação aos meses anteriores", observou André Macedo, gerente da pesquisa do IBGE.

O índice de difusão de fevereiro de 2025 foi o mais brando desde junho de 2024, quando estava em 52%.