Receita líquida total do setor cresce 11,7% em fevereiro comparativamente a janeiro, diz Abimaq

A Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq) informou nesta quarta-feira, 2, que a receita líquida total do setor em fevereiro atingiu R$ 22,920 bilhões, valor que mostra um crescimento de 11,7% na comparação com janeiro.

Na comparação com fevereiro do ano passado, a receita líquida percebida pela indústria de máquinas mostrou uma expansão ainda maior, de 14,5%. No acumulado do ano, até fevereiro, o faturamento líquido do setor registra avanço de 16,9%, mas no acumulado de 12 meses a receita encolheu 4%.

Com esse resultado de fevereiro, de acordo com a Abimaq, a indústria brasileira de máquinas e equipamentos recupera parte da perda observada no últimos anos. "Esse resultado positivo teve como influência o melhor dinamismo do mercado local, sobretudo no que diz respeito à aquisição de bens seriados e também o mercado externo", diz o balanço do setor de fevereiro.