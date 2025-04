Reservas provadas de petróleo no Brasil cresceram 5,92% em 2024, aponta ANP

As reservas provadas de petróleo (1P) do País cresceram 5,92% para 16,841 bilhões de barris de óleo bruto em 2024 na comparação com 2023, informou a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Os dados são do Boletim Anual de Recursos e Reservas (BAR) da agência, divulgado nesta quarta-feira, 2.

Na mesma base de comparação, também houve um aumento de 4,36% no volume relativo ao somatório de reservas provadas e prováveis (2P), que saltaram para 24,071 bilhões de barris, e de 4,27% no somatório das provadas, prováveis e possíveis (3P), que agora totalizam 29,176 bilhões de barris.

Índice de reposição