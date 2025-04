S&P Global/Jibun Bank: PMI composto (final) do Japão cai de 52,0 em fevereiro a 48,9 em março

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto do Japão caiu de 52,0 em fevereiro para 48,9 em março, segundo pesquisa final da S&P Global em parceria com o Jibun Bank publicada nesta quinta-feira (horário local). O indicador ficou abaixo do patamar neutro de 50, ou seja, indicando contração da atividade.

O PMI de serviços teve queda de 53,7 para 50,0 na mesma comparação. Apesar da queda, o indicador não apontou contração da atividade.

Segundo a economista da instituição Annabel Fiddes, após um sólido desempenho nos dois primeiros meses do ano, a atividade comercial no setor de serviços do Japão estagnou em março, com as empresas comentando que as condições de mercado haviam se abrandado. "Os índices do total de novos pedidos e de novos negócios de exportação também caíram, embora tenham permanecido em território de crescimento pelo nono e décimo mês, respectivamente".