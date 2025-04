Tebet: Brasil tem preocupação, mas serenidade em relação a EUA

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, disse nesta quarta-feira que o governo aguarda o anúncio de tarifas pelos Estados Unidos nesta tarde com "preocupação e serenidade." Conversando com jornalistas na saída do evento em homenagem aos 60 anos do Banco Central, na sede da autarquia, ela afirmou que é necessário ver o desenho das medidas.

"O Brasil tem maturidade, tem diplomacia, tem um vice-presidente que é ministro de Indústria e Comércio absolutamente equilibrado e com uma turma muito competente além dele próprio para levar essa agenda adiante em nome do governo do presidente Lula", disse Tebet.

A ministra observou que parte das tarifas anunciadas nesta quarta-feira devem ser revogadas, e isso exigirá diplomacia por parte do Brasil. Indagada, Tebet afirmou que a lei da reciprocidade econômica, aprovada pelo Senado na terça-feira, foi uma decisão política do Legislativo e tem desenho equilibrado, sem sustos e sem recados específicos.