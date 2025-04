Tebet é aplaudida dentro do BC quando falou de baixar juros

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, foi aplaudida nesta quarta-feira, 2, no meio de seu discurso no evento dos 60 anos do Banco Central, quando cogitou a possibilidade de o Comitê de Política Monetária (Copom) reduzir a taxa de juros na segunda metade do ano. Ela já tinha considerado essa hipótese, que não é vista pelo mercado financeiro como uma possibilidade neste momento.

Entre os presentes no evento estão muitos ex-presidentes da instituição, ministros do governo, os presidentes da Câmara e do Senado, servidores, jornalistas e alguns outros convidados.

A fala de Tebet ocorre no momento em que o Copom decidiu pela elevação consecutiva da Selic de 1 ponto porcentual por três meses seguidos e a indicação de que, em maio, o colegiado voltará a elevar o juro - atualmente em 14,25% ao ano - ainda que em um ritmo menor.