Trump: Pessoas vão dizer que eu estava certo sobre tarifas

Em evento anunciando as tarifas recíprocas na Casa Branca nesta quarta-feira, 2, Donald Trump declarou que as pessoas vão dizer que ele estava certo sobre as medidas tarifárias e que os EUA produzirão carros e aviões, com empresas, incluindo as farmacêuticas, voltando para o país.

Sobre a Guerra da Ucrânia, Trump afirmou nesta quarta-feira que seu governo vai parar o conflito que "nunca deveria ter começado".