Vendas da Tesla na China caem 11% em março, mas montadora de Musk volta ao 'top 3'

A chinesa BYD se manteve no topo do ranking, com 371.419 veículos vendidos em março, e a concorrente local Geely ficou em segundo lugar, com 119.696 unidades. A Tesla voltou para o terceiro lugar no mercado chinês em março, depois de ficar fora do "top 5" em fevereiro.

No ano passado, a receita da BYD aumentou para o equivalente a US$ 107 bilhões, superando pela primeira vez a marca de US$ 100 bilhões e ultrapassando a da Tesla. Fonte: Dow Jones Newswires.