BC anuncia datas de lançamento de novas funcionalidades do Pix, começando em setembro

O Banco Central anunciou nesta quinta-feira, 3, as datas de lançamento de novas funcionalidades do Pix. Uma delas, o Pix Parcelado, que possibilita a tomada de crédito pelo usuário pagador para permitir o parcelamento de uma transação, estará disponível para população e lojistas a partir de setembro.

"Quem estiver recebendo terá acesso a todo o valor instantaneamente, mas quem estiver pagando poderá parcelá-lo", informou o BC, por meio de nota. "O Pix Parcelado poderá ser usado para qualquer tipo de transação Pix, inclusive para transferências."

Outra nova solução é o autoatendimento do Mecanismo Especial de Devolução (MED), que deve ser disponibilizada a partir de 1º de outubro. Aplicável só em caso de fraudes, golpes e crimes, essa funcionalidade permitirá a contestação e transações Pix diretamente por meio do aplicativo dos bancos, de forma 100% digital e sem a necessidade de interação com o atendimento da instituição.