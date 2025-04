Bolsas da Europa fecham em forte queda após tarifas de Trump; Paris despenca 3,3%

Empresas com forte exposição ao comércio global foram as mais afetadas. A Adidas, gigante do setor esportivo, despencou 11,7%, enquanto a Maersk, considerada um termômetro do comércio internacional, caiu 9,5%. O índice Stoxx Autos recuou 3,3% após a entrada em vigor das novas tarifas de 25% sobre veículos importados pelos EUA. Entre as montadoras, a Stellantis, na Itália, sofreu uma queda de 8%, enquanto Mercedes e Volkswagen recuaram 4,1% e 4,4%, respectivamente.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que a União Europeia está finalizando contramedidas para responder ao aumento tarifário imposto por Washington.O vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), Luis de Guindos, alertou que as incertezas decorrentes das tarifas e das tensões geopolíticas exigem uma postura "extremamente prudente" da autoridade monetária na condução da política econômica.

Na Espanha, o governo anunciou um pacote de ajuda de 14,1 bilhões de euros para mitigar os impactos internos das tarifas. O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, declarou que pretende reagir com "cabeça fria e calma" às medidas de Trump. Já o presidente da França classificou as tarifas como "brutais" e prometeu uma resposta "mais massiva" do que a anterior.

Diante do tarifaço, dados econômicos da Europa ficaram em segundo plano. Os PMIs (Índices de Gerentes de Compras) de serviços da Alemanha e da zona do euro superaram as previsões do mercado, enquanto o do Reino Unido ficou abaixo do esperado.