Bolsas de Nova York têm maior queda desde março de 2020 com tarifaço de Trump

As bolsas de Nova York fecharam o pregão desta quinta-feira, 3, em forte queda, em uma reação clara ao tarifaço mais agressivo do que o esperado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Além de uma taxa mínima de 10% sobre praticamente todas as importações do país, o presidente dos EUA anunciou alíquotas recíprocas a seus principais parceiros comerciais. O Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq tiveram a maior queda diária desde março de 2020.

O Dow Jones recuou 3,98%, fechando aos 40.545,93 pontos, enquanto o S&P 500 caiu 4,84%, para 5.396,52 pontos, e o Nasdaq tombou 5,97%, para 16.550,61 pontos. Os dados são preliminares.

O analista Dan Ives, da Wedbush Securities, chamou o pacote tarifário de "pior que o pior cenário" previsto por Wall Street. Para ele, as ações de tecnologia "claramente estarão sob forte pressão após esse anúncio, devido às preocupações com a destruição da demanda, as cadeias de suprimentos e sobretudo o impacto das tarifas envolvendo a China e Taiwan."