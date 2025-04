Brasil acerta em ter cautela e esperar sobre o que acontecerá nos EUA, diz presidente da Apex

O presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), Jorge Viana, avalia que os Estados Unidos devem ter dificuldade interna em implementar o novo pacote de tarifas sobre produtos importados, anunciado na quarta-feira, 2, pelo presidente Donald Trump. "Repercute muito nos EUA que haverá dificuldade interna de Trump implementar tarifas, porque o anunciado mexe muito com a economia americana", afirmou Viana em coletiva de imprensa na tarde desta quinta-feira, 3.

Para Viana, diante desse cenário de incertezas, a posição do Brasil, de cautela, é correta.

"A posição do Brasil é muito certa em ter cautela e esperar desdobramentos, e até mesmo esperar se as medidas serão implementadas dentro dos Estados Unidos", afirmou ele. "Teremos que esperar um pouco a implementação dessas medidas em virtude do quanto mexem no fluxo da cadeia produtiva da maior economia do mundo", acrescentou.