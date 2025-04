Cade aprova parceria de Ultragaz e Supergasbras para construir terminal no Pecém para GLP

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições ato de concentração entre a Companhia Ultragaz S.A. e a Supergasbras Energia Ltda. A operação prevê a criação de sociedade de propósito específico (SPE) que ficará responsável pela construção, desenvolvimento e exploração de nova infraestrutura greenfield de movimentação e armazenagem portuária de GLP no Complexo Industrial e Portuário do Pecém, no Ceará. A decisão está publicada no Diário Oficial da União (DOU).

A joint venture terá como acionistas a Ultragaz e a Supergasbras Energia, cada uma com 50% de seu capital social.

"O custo estimado do desenvolvimento do projeto do terminal é de R$ 1,1 bilhão e terá capacidade de armazenamento de 61.900 toneladas ou 123.800 m³ de GLP, com conclusão prevista para 2028", cita parecer sobre o negócio divulgado pelo Cade.